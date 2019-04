Okradł staruszkę w biały dzień! Zerwał łancuszek z jej szyi i oddał go do lombardu!

Do lubińskiej komendy zgłosiła się 81-letnia kobieta, która poinformowała funkcjonariuszy o kradzieży jej biżuterii. Jak ustalili policjanci, do kobiety, która szła przejściem podziemnym, podbiegł mężczyzna, zerwał z jej szyi złoty łańcuszek, a następnie uciekł.

- Na podstawie zapisu monitoringu oraz własnych informacji dzielnicowy ustalił dane podejrzanego o tę kradzież mężczyzny. Okazał się nim 48-latek, bez stałego miejsca zamieszkania. Dwa dni później, funkcjonariusze wydziału kryminalnego zauważyli sprawcę na jednej z ulic Lubina - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Przyznał się do kradzieży. Wyjaśnił policjantom, że tego samego dnia oddał łańcuszek do lombardu.

Funkcjonariusze odzyskali złoto, które trafiło do rąk ucieszonej właścicielki, a sprawca kradzieży będzie odpowiadał za swój czyn przed sądem. Za kradzież przewidziana jest kara do 5 lat pozbawienia wolności.