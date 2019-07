Ogłoszono przetarg na remont mostu nad Odrą

– Przyjęte w przetargu założenia spełniają nasze wcześniejsze postulaty dotyczące konieczności generalnego remontu samego mostu, jak i organizacji ruchu na czas naprawy tej zabytkowej i ważnej dla regionu budowli. Jako samorząd, wspierając jedocześnie prośby wielu mieszkańców, apelowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o most zastępczy, ponieważ stukilometrowy objazd, który był wstępnie rozważany, stanowiłby olbrzymi problem dla ludzi korzystających codziennie z tej przeprawy. Jesteśmy zadowoleni, że zarząd GDDKiA przyjął argumenty, które przedstawiliśmy, wszystko wskazuje na to, iż remont mostu nie zdezorganizuje komunikacji w regionie – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Jak informuje GDDKiA, planowany remont będzie realizowany w następujących etapach:

Etap „0” – Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na istniejącym moście do czasu wybudowania drogi objazdowej (ruch wahadłowy).

Ze względu na pogarszający się stan obiektu do czasu rozpoczęcia jego remontu Wykonawca robót zaprojektuje i wprowadzi tymczasową organizację ruchu (ruch wahadłowy środkiem jezdni sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie), która ograniczy rzeczywiste obciążenie mostu i pozwoli na bezpieczne użytkowanie. Taka organizacja ruchu działać będzie do czasu uruchomienia objazdu i wyłączenia mostu istniejącego z ruchu.