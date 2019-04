Odzyskali skradziony samochód i elektronarzędzia

Policjanci wydziału kryminalnego lubińskiej policji, pracowali nad sprawą kradzieży pojazdu i elektronarzędzi z posesji na terenie gminy Lubin.

- W ciągu dwóch dni od przyjęcia zgłoszenia, funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 32-letniego mężczyznę, mieszkańca woj. warmińsko-mazurskiego podejrzewanego o paserstwo samochodu marki Mercedes. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że zatrzymany poszukiwany jest listem gończym - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Policjanci szybko ustalili dane drugiego sprawcy, którym okazał się 46 – letni mieszkaniec Lubina.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. - 32-latek będzie odpowiadał za paserstwo, natomiast jego starszy kolega za kradzież z włamaniem - dodaje policjantka. - Z uwagi na to, że mężczyźni popełnili to przestępstwo w warunkach recydywy, może im grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Odzyskany pojazd i część skradzionego mienia została przekazana prawowitemu właścicielowi.