Od lipca 500 plus na każde dziecko. Rząd przyjął nowy projekt ustawy

Jak informuje Kancelaria Premiera, program obejmie 6,8 miliona dzieci w Polsce. Środki będą wypłacane każdemu dziecku do 18. roku życia. Co ważne, w związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku i samodzielnie je weryfikował.

Jak otrzymać 500 plus?

Musimy pamiętać, że aby otrzymać pieniądze w ramach projektu Rodzina 500 plus, trzeba złożyć stosowne dokumenty przez Internet (od 1 lipca) lub osobiście (od 1 sierpnia). Pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca listopada, jednak trzeba pamiętać, że im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym większe szanse na szybszą wypłatę środków. Trzeba również pamiętać, że termin składania wniosków mija ostatniego dnia września.