O Jasiu, Małgosi i chatce łakoci. Zapraszamy na spektakl!

Tyle różnych wersji tej historii powstało. My pokażemy Wam, jak było naprawdę… Dzieci wcale nie zabłądziły przypadkiem, a las nie był zwyczajny… Zwierzęta nie tylko potrafią mówić, ale też pięknie śpiewają i to one są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Zapraszamy na niezwykłą muzyczną bajkę o sile przyjaźni i o tym, że sprawiedliwość i dobro zawsze zwyciężą!

Scenariusz i reżyseria: Grzegorz Kwas

Muzyka: Dariusz Szweda

Obsada: Beata Ciołkowska-Marczewska, Agnieszka Bieńkowska, Grzegorz Kwas, Tomasz Muszyński/Łukasz Stawarczyk

Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)

Spektakl dla dzieci od 5 roku życia

Zapraszamy 15 lipca (poniedziałek), godz. 12:00

Sala widowiskowa, bilety: 25 zł

Rezerwacja mailowa: rezerwacja@ckmuza.pl (od pon. do pt. od godz. 8:00 do 14:00) lub telefoniczna: kasa 76 746 22 66 (codziennie od godz. 14:00 do 20:00). Bilety dostępne on-line: www.muza.biletpro24.pl