Nowe ŻYCZENIA WIELKANOCNE - hity roku 2019 - gotowe życzenia Facebook, Messenger, Instagram, SMS - 21.04.2019

Życzenia wielkanocne - napisz sam, albo wybierz gotowe

Oczywiście, najpiękniejsze życzenia to te, które ułożymy sami. Ale przecież nie każdy to potrafi. Dlatego przygotowaliśmy dla Was duży zestaw życzeń wielkanocnych. Tutaj znajdziecie życzenia wielkanocne odpowiednie dla każdej osoby - zarówno poważne życzenia świąteczne, życzenia religijne, jak i zabawne wierszyki idealne do wysłania jako SMS. Od Was zależy jakie wybierzecie.

Życzenia na Wielkanoc - hity 2019

Czy to mężczyzny, czy to kobiety, podlotka czy przedszkolaka,

na święta opowieść będzie taka:

Panom Leksusa lub Mercedesa.

Paniom sobole i pełna kiesa.

A wszystkim zdrowia oraz uśmiechu.

To pisane w wielkim pośpiechu:)

Życzenia wielkanocne dla każdego

Święta Wielkanocne niosą ze sobą przesłanie nadziei. Życzę, by napełniły Cię wiarą i pogodą ducha na kolejne dni.

Życzenia na Wielkanoc - skopiuj i wyślij

Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych życzę dużo zdrowia, radości, pogody ducha oraz wzajemnej życzliwości, a także wielu spotkań w gronie rodzinnym.

GOTOWE ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach

Wielu wrażeń, mokrej głowy

w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego

i wszystkiego najlepszego!