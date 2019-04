Nowa Instalacja Oczyszczania Spalin w Elektrociepłowni przy Zakładach Górniczych Lubin [ZDJĘCIA]

ealizacja inwestycji wiąże się z zapisami Nowej Strategii na lata 2019-2013. Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne KGHM warunkuje dalszą produkcję, co jest niezbędne dla funkcjonowania ZG Lubin i Zakładu Wzbogacania Rud, zwłaszcza w zakresie dostaw ciepła. Gwarantuje także redukcję emisji zanieczyszczeń do poziomu wymaganego przez unijne przepisy.

- Elastyczność, e-przemysł, efektywność i ekologia. To nasze priorytety strategiczne. Dzisiejsze otwarcie Instalacji Oczyszczania Spalin to konkretny przykład realizacji strategii. Pokazujemy, że ekologia to nie tylko piękne idee, ale inwestycja, która przekłada się na efektywność – podkreślał Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński w czasie uroczystego uruchomienia obiektu.

Ogromna waga tej ekologicznej inwestycji polega głównie na obniżeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym uwzględnieniu wykorzystania polskiego zasobu energetycznego, jakim jest węgiel kamienny.

- Ta inwestycja pozwoli nam dotrzymać wszystkich standardów emisyjnych tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Już teraz czystszym powietrzem będą mogli cieszyć się mieszkańcy Lubina, a wkrótce także pozostałych miast w Zagłębiu Miedziowym. Podobną instalację realizujemy w Elektrociepłowni w Polkowicach - powiedział Prezes Spółki „Energetyka” Wojciech Swakoń.