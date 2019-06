Nie zostawiaj dziecka w aucie! Upały mogą zabić

Myślenie, że załatwienie sprawy zajmie kilka minut i nic się nie stanie, to błąd, który może skończyć się tragicznie. To samo dotyczy nie tylko osób ale i zwierząt. - Przypominamy, iż zostawiając pupila w zamkniętym samochodzie, narażamy go na przegrzanie, odwodnienie, udar słoneczny, a nawet śmierć - prtzestrzega Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Policjanci zwracają szczególną uwagę na takie sytuacje. Pamiętajmy, że funkcjonariusze, jeżeli stwierdzą, że przebywanie osoby lub zwierzęcia w zamkniętym samochodzie naraża je na utratę życia lub zdrowia, mogą nawet wybić szybę w pojeździe.

Za pozostawienie dziecka w samochodzie, a tym samym narażanie go na utratę życia lub zdrowia, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pozostawienie czworonogów w wysokiej temperaturze w aucie, to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą grozi kara nawet do 2 lat więzienia.

- Nie bądźmy obojętni. Jeżeli ktokolwiek zobaczy, że zagrożone jest życie osoby lub zwierzęcia, reagujmy natychmiast. Zwracajmy szczególną uwagę na pozostawione w pojazdach dzieci, osoby starsze i zwierzęta. Niezwłocznie poinformujmy o takiej sytuacji policję, pod nr 112 - mówi Sylwia Serafin.