Nauczyciel pisał sprośne teksty do uczennicy. Wysyłał zdjęcia członka...

Do całej sprawy doszło w Sycowie. - Nauczyciel pisze do dziewczyn sprośne rzeczy i wysłał zdjęcie swojego członka - napisał do nas ktoś na Messengerze. Dołączył serię printscreenów z korespondencji nauczyciela prowadzonej prawdopodobnie z uczennicą.

„Wybacz moje szaleństwo zachwytu. Twe piersi przylegają ściśle do koszulki. Ale szaleństwo, niech je dotknę, a poczujesz mą gorącą dłoń. Dotknij je w moim imieniu. Nie uciekaj, chcę chwycić twe włosy i pogłaskać. A potem uchwycić za pośladki i unieść w górę. Twój biustonosz opada na podłogę i ukazują się delikatne dwa piękne stworzenia żyjące i poruszające się w rytm oddechu. Będę kończyć, bo mam szatańskie myśli” - to tylko niewielki fragment bardzo bogatej korespondencji, której screeny krążą po Sycowie.

Dyrektor szkoły jest wstrząśnięta tym, co zobaczyła. Wśród screenów są również pornograficzne zdjęcia intymnych części ciała, prawdopodobnie nauczyciela i uczennicy. Z korespondencji wynika, że istnieje między nimi jakaś zażyłość.

Dyrektor Beata Mazurek przeprowadziła z nauczycielem rozmowę. Początkowo sądziła, że sprawa jest prowokacją i ktoś mógł spreparować korespondencję, by popsuć opinię nauczycielowi i szkole. Z czasem jednak nabrała innego przekonania. Nauczyciel poinformował ją, że nie zgłosi sprawy na policji, i że spodziewał się takiego obrotu sprawy. Dodał, że czeka go szpitalne leczenie i rzeczywiście poszedł na zwolnienie lekarskie. Nie odbiera telefonów, więc nikt nie zna jego wersji. Prawdopodobnie policja również nie przesłuchała go jeszcze.

- W związku ze zgłoszeniem policjanci Komisariatu Policji w Sycowie prowadzą czynności sprawdzające - poinformowała nas sierż. sztab. Aleksandra Pieprzycka. - Na chwilę obecną nie ma podstaw do wszczęcia dochodzenia czy śledztwa, gdyż brak znamion popełnienia przestępstwa. Czynności sprawdzające jeszcze trwają, są realizowane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy - usłyszeliśmy.