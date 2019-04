Najodważniejsi strażacy ochotnicy na Dolnym Śląsku [ZDJĘCIA]

Zapraszamy do odwiedzania Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka w Stradomi koło Sycowa (GALERIA)

Zapraszamy wszystkich do Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka w Stradomi, w 2019 roku czynnego od 1 kwietnia do 31 października we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 - 17.00. Obejrzyj zdjęcia z Dnia Otwartego w Arboretum, na które Nadle...