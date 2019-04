Nadciąga do nas dziwne, niebezpieczne zjawisko w pogodzie. Zobaczcie, co się będzie działo... [ZDJĘCIA]

W ubiegłym roku już to przerabialiśmy... Dokładnie w kwietniu 2018 roku ulice, okna, samochody, chodniki pokryła warstwa żółtej mazi. Uciążliwe drobinki to był właśnie pył saharyjski. W ciągu kilku najbliższych dni czeka nas to samo. Synoptycy z portalu Twojapogoda.pl nie mają wątpliwości. Nad polskimi miejscowościami pojawi się pył saharyjski, możliwe też, że przejdą u nas burze piaskowe i spadnie brudny deszcz.

Pył saharyjski dotrze do nas już dziś

Jak podają meteorolodzy z Twojapogoda.pl, saharyjski pył już dotarł do Europy, a niebo przybrało tam charakterystyczny pomarańczowo- żółty kolor. Zapowiadają też, że pustynny piach dotrze nad południe Polski kraju we wtorek (23.04) w godzinach południowych. Błękitne niebo przesłoni nam wówczas jasna mgła. Widzialność będzie się zmniejszać. To właśnie saharyjski pył.