Muzyka w kwiatach. Zapraszamy na lubińską majówkę [ZDJĘCIA]

Choć moglibyśmy zapragnąć nieco wyższej temperatury, wierzymy, że przygotowane przez organizatorów lubińskiej majówki atrakcje wynagrodzą Wam te braki.

Do wspólnego spędzania majowego weekendu zapraszamy już w najbliższą środę, 1 maja. Co w programie? W tym dniu ruszy Festiwal Kwiatów i Roślin na błoniach. Oprócz sadzonek i pięknych kwiatów, które będziemy mogli kupić, w Lubinie po raz kolejny gościć będziemy Witolda Czuksanowa, który doradzi i opowie wszystko co wie o roślinach i ich uprawie.