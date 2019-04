Moc spotkań przy wspólnym stole!

Polacy znani są ze swojej gościnności. Cenimy sobie rozmowy przy wspólnym stole, dobre jedzenie i magię biesiadowania. Z badań wynika, iż 74% Polaków uważa spotkania z bliskimi i znajomymi za prawdziwe chwile radości i szczęścia, jednak aż 41% przyznaje, że ma na nie coraz mniej czasu. Świętowanie w domu przy suto zastawionym stole staje się rzadkością, a wielogodzinne luźne rozmowy luksusem. Wraz z rosnącym tempem życia i jego digitalizacją ten sposób spędzania wolnego czasu zaczyna zanikać. Tymczasem, badania pokazują, że dla 68% czas spędzony z najbliższymi jest źródłem dobrego samopoczucia. Dlatego tak istotne jest, by zachować ten piękny zwyczaj wspólnych biesiad i na stałe wprowadzić go do naszego życia. Cykl edukacyjnych wydarzeń Moc spotkań ma na celu przypomnienie o integracyjnej funkcji spotkań wokół stołu, a także pokazanie ich tradycyjnej formy w nowoczesnym wydaniu.

– Każde udane przyjęcie to nie tylko wyborne trunki i potrawy, ale przede wszystkim dobry gospodarz. Wita w drzwiach, prowadzi do stołu, tworzy serdeczną atmosferę, dba o gości i oczywiście serwuje wyjątkowe dla podniebienia smaki. Zaprasza do wspólnej biesiady, zabawy, opiekuje się należycie gośćmi, tak, by długo i miło wspominali ten czas – mówi Maciej Starosolski, Globalny Ambasador marki Wyborowa. Dodaje też: Uczestnikom wydarzeń z cyklu „Moc spotkań” podpowiemy, które polskie dania komponują się najlepiej z naszym narodowym trunkiem, zaserwujemy przystawkę, danie główne i deser – przybliżając jednocześnie ich znaczenie. Nie zabraknie także anegdot, ciekawych historii oraz dobrego humoru. Wierzę, że po tym spotkaniu każdy z 250 gości, zorganizuje podobne dla swoich bliskich, kontynuując rozpoczętą przez nas inicjatywę.

Wrocław jest drugim miastem na mapie wydarzeń edukacyjnych z cyklu Moc spotkań. Kolejnymi, które odwiedzi Pascal Brodnicki i Maciej Starosolski będą: Gdańsk, Katowice, Kraków oraz Łódź. Uroczyste podsumowanie odbędzie się w Warszawie.

Harmonogram wydarzeń Moc spotkań w Polsce:

- 24.04 – Poznań, Blow Up Hall.

- 25.04 – Wrocław, Zaklęte Rewiry.

- 9.05 – Gdańsk, Centrum Stocznia Gdańska.

- 14.05 – Katowice, Galeria Szyb Wilson.

- 15.05 – Kraków, Forum Wydarzeń.

- 21.05 – Łódź, Piotrkowska 217.

- 15.06 – Warszawa, Plac Konesera 1.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje oraz regulamin projektu znajdują się na stronie www.mocspotkan.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Partnerami wydarzeń z cyklu Moc Spotkań są: Stowarzyszenie Polska Wódka oraz Muzeum Polskiej Wódki.