Mobbing w lubińskiej komendzie policji? Prokuratura wszczęła śledztwo

Czy w lubińskiej komendzie policji źle się dzieje? O tym, że nie wszystko jest w porządku słyszy się od dawana. Co chwilę powraca również wątek mobbingu, wywierania presji na podwładnych i nakazu wystawiania coraz większej liczby mandatów przez funkcjonariuszy drogówki.

Teraz legniccy prokuratorzy sprawdzą czy na komendzie faktycznie dochodziło do nieprawidłowości. Sprawa została przekazana do Legnicy by nie było wątpliwości co do bezstronności lubińskich prokuratorów, którzy na co dzień współpracują z policją.

- Śledztwo prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez zastępcę komendanta lubińskiej komendy - powiedziała nam Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Badaniem w toku tego śledztwa objęte jest zachowanie zastępcy komendanta w zakresie wydawania poleceń funkcjonariuszom wydziału ruchu drogowego tej komendy dotyczących realizacji zadań tej komórki w sprawach ujawnionych wykroczeń.