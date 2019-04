Minęły już 33 lata od katastrofy w Czarnobylu [ZDJĘCIA Z PRYPECI]

Wybuch w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na zawsze zmienił świat. Ludzkość zdała sobie sprawę jak wielkie zagrożenie niesie za sobą nieodpowiedni nadzór tego typu miejsc. Radioaktywna chmura ogarnęła większą część Europy. W wyniku katastrofy niezbędne było przesiedlenie blisko 350 tys. osób mieszkających w okolicach elektrowni. Tereny wokół niej do dziś są strefą zamkniętą. Do dziś nie jest też znana dokładna liczba osób, które zmarły z powodu napromieniowania po katastrofie. Bezpośrednio w niej zginęło kilkadziesiąt osób. Z powodu promieniowania umierali później pracownicy elektrowni oraz strażacy, walczący z pożarem reaktora. Tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi tych właśnie strażaków i innych zaangażowanych w opanowanie sytuacji ludzi, nie doszło do kolejnego wybuchu, którego skutki mogły spowodować jeszcze większą katastrofę w całej Europie. Do Polski radioaktywna chmura dotarła dwa dni po katastrofie. Pewnie wiele osób, które żyły w tamtych latach pamięta smak płynu Lugola. Decyzją władz państwowych był on bowiem wydawany dzieciom i młodzieży w województwach, w których odnotowano pierwszy wzrost promieniowania. Następnie akcja została rozwinięta na cały kraj. Początkowo nie było wiadome, co było powodem odnotowanych wzrostów. Katastrofa w Czarnobylu była bowiem ukrywana przez władze sowieckie. Dopiero po pewnym czasie prawda wyszła na jaw. Zobacz też: Stara restauracja Neptun nad Odrą. Miejsce jak z horroru

Pixabay