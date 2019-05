Miliony zaoszczędzone na zwolnieniach. ZUS może szybciej kontrolować!

- Proszę także pamiętać, że nie tylko my kontrolujemy zwolnienia. Ma do tego prawo każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 osób. Upoważnieni pracownicy firmy mogą przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia, czyli w czasie wizyty w domu pracownika sprawdzić, w jaki sposób wykorzystuje on swoje zwolnienie lekarskie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Pracodawca może się także zwrócić o przeprowadzenie kontroli do ZUS - wtedy to urzędnik przeprowadzi kontrolę i zawiadomi pracodawcę o jej wynikach. Jeżeli stwierdzi w trakcie kontroli, że pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem to zostanie on pozbawiony prawa do zasiłku za cały okres, na który wystawione jest eZLA. Wystawione zwolnienie może także skontrolować (dokumentację) lekarz orzecznik i w razie wątpliwości zaprosić chorego na badanie kontrolne do ZUS.