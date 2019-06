Mieszkańcy Raszówki zagrali Raczyńskiemu na nosie. Kolej dla wszystkich, nie tylko dla Lubina [ZDJĘCIA]

O co dokładnie chodzi? Między Legnicą na Lubinem są cztery przystanki - Rzeszotary, Raszówka, Gorzelin i Chróstnik. Wszystkie wyremontowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach remontu całej linii. Świeże i pachnące, a prace pochłonęły grube miliony. I co? I przynajmniej na razie żaden pociąg się na nich nie zatrzyma. Mieszkańcy są wściekli.

- Chcemy dojeżdżać do pracy, do szkoły, do lekarza. Cieszyłam się jak dziecko, gdy usłyszałam, że pociągi wrócą do Raszówki. Wszystko było dobrze, ale ludzie prezydenta Lubina przejęli władzę w kolejowej spółce i nagle zdecydowano, że pociągi nie będą się u nas zatrzymywać. To absurd – słyszeliśmy na miejscu.

Około setce protestujących towarzyszyło kilkudziesięciu policjantów. W pewnym momencie, gdy mówiło się, że pociąg już się zbliża, zrobiło się naprawdę gorąco, a funkcjonariusze prewencji użyli siły.

Pociąg ostatecznie nie nadjechał, a mieszkańcy nie odpuszczali i protestowali. Po godzinie 22. na miejsce przybył m.in. Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, towarzyszył mu też Damian Stawikowski – prezes Kolei Dolnośląskich I Witold Lech Idczak – wiceprezes KD.

- To nie jest tak, że pociągi nie będą się zatrzymywać w Raszówce – mówił do protestujących Tymoteusz Myrda. - Prawdopodobnie nastąpi to we wrześniu – starał się przekonywać dalej.

Te argumenty zupełnie nie trafiły do lokalnej społeczności.

- Wiemy, że prezydent Lubina jest skonfliktowany z wójtem gminy wiejskiej, a pominięcie naszych miejscowości to swoista zemsta, ale pomyślcie co robicie – my cierpimy, zwykli mieszkańcy. Opanujcie się – odpowiadali protestujący.

Ostatecznie pociąg do Lubina nie dojechał, a tym samym na fecie zabrakło… najważniejszego. Mieszkańcy pominiętych miejscowości pokazali z kolei swoją determinację. Jednocześnie Tymoteusz Myrda przekonywał, że w Raszówce brakuje choćby miejsc parkingowych, po czym udał się z mieszkańcami na przydworcowy… parking – może nie za wielki, ale na potrzeby lokalnej społeczności – wystarczający.