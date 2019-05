Międzynarodowa Wystawa Orchidei 2019

9 maja we Wrocławiu nastąpi otwarcie Międzynarodowej Wystawy Orchidei 2019 w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74. W tym samym czasie odbędzie się Wieczór Orchidei którego główną atrakcją będzie występ artystyczny. Przy dźwiękach muzyki do godziny 20:00 będzie można obejrzeć wystawę i zakupić przepiękne storczyki. W pozostałe dni wystawa czynna będzie w godzinach 10:00 - 18:00 do 12 maja 2019.

Podczas trwania wystawy odbędą się wykłady dotyczące uprawy orchidei.

Informacje o biletach:

Bilet na Wieczór Orchidei 30 zł - uprawnia do bezpłatnego wejścia na wystawę w pozostałe dni.

Bilet normalny 15 zł.

Bilet ulgowy 10 zł (studenci i emeryci).

Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny.

Program referatów i warsztatów na Międzynarodowej Wystawie Orchidei 2019

we Wrocławiu:

Sobota, 11 maja 2019 roku

Godz. 11:00 - „Uprawa obuwików w ogrodzie” – Marcin Magierski (Obuwiki

– storczyki w ogrodzie)

Godz. 12:00 - „Uprawa storczyków w warunkach domowych – warsztaty” –

dr Piotr Łuchniak (Salon Orchidei)

Godz. 15:00 - „Uprawa storczyków w warunkach domowych – warsztaty” –

dr Piotr Łuchniak (Salon Orchidei)

Godz. 16:00 - "Storczyki Polski" – dr hab. prof. nadzw. UWr Anna

Jakubska-Busse (Uniwersytet Wrocławski)

Niedziela, 12 maja 2019 roku

Godz. 11:00 - „Uprawa obuwików w ogrodzie” – Marcin Magierski (Obuwiki

– storczyki w ogrodzie)

Godz. 12:00 - „Uprawa storczyków w warunkach domowych – warsztaty” –

dr Piotr Łuchniak (Salon Orchidei)

Godz. 15:00 - „Uprawa storczyków w warunkach domowych – warsztaty” –

dr Piotr Łuchniak (Salon Orchidei)

Wydarzenie na facebook'u dotyczące wystawy można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/events/817453941923912/