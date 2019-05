Miał odsiedzieć wyrok, wpadł bo nie zatrzymał się do kontroli

W miniony poniedziałek, po godzinie 23.00, na ul. Krupińskiego w Lubinie, siedzący za kierownicą hondy civic mężczyzna, zignorował wezwanie policjantów do zatrzymania się. Uciekał ulicami miasta, zajeżdżał drogę funkcjonariuszom, przekraczał prędkość i łamał wszelkie przepisy ruchu drogowego. Kilka ulic dalej został zatrzymany.

- Kierowca i pasażer nie stosowali się do żadnych poleceń policjantów. Zamknęli się w środku pojazdu i nie otwierali drzwi na wezwanie mundurowych. Funkcjonariusze byli zmuszeni wybić szyby boczne w samochodzie, aby obezwładnić i zatrzymać obu mężczyzn. W trakcie interwencji pasażer naruszył nietykalność osobistą jednego z policjantów - mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Kierowcą pojazdu okazał się 25-letni mieszkaniec Lubina. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna ten był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności na okres 2 lat. - Dodatkowo, badanie na zawartość narkotyków potwierdziło, iż 25-latek kierował pojazdem będąc pod ich wpływem - dodaje Serafin. - Drugi z zatrzymanych to 23 – letni mieszkaniec Wrocławia.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Kierowca będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może też nałożyć bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres nawet 15 lat. Za swoje poprzednie przestępstwa 25-latek został już przewieziony do Zakładu Karnego we Wrocławiu.