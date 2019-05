MEMY o pielęgniarkach na Dzień Pielęgniarki i Położnej. Zobacz jak pielęgniarki śmieją się ze swojej pracy

Pielęgniarki nie mają łatwej pracy. W dodatku to, ile zarabia pielęgniarka, pozostawia wiele do życzenia, a podwyżki dla pielęgniarek najczęściej kończą się na obietnicach. W Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej obchodzony 12 maja, warto ciepło pomyśleć o tej grupie zawodowej. Mimo spotykających je trudności, nie brakuje pielęgniarek, które kochają swoją pracę, ale potrafią też spojrzeć na nią z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze MEMY o pielęgniarkach stworzone przez nie same!

