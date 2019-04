Maluch w domu. Kiedy dziecko powinien zbadać okulista?

Badania przesiewowe

W przypadku dzieci zbyt wcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową, poddanych różnego rodzaju terapiom dodatkowym, jak tlenoterapia, skierowanie na badania pod kątem retinopatii wcześniaczej rodzice dostaną od lekarza neonatologa, który opiekuje się dzieckiem w szpitalu zaraz po urodzeniu. Jest to badanie szczególnie ważne, bo pozwala w odpowiednio szybkim czasie wykryć nieprawidłowości unaczynienia siatkówki i zapobiec groźnym powikłaniom ocznym mogącym prowadzić nawet do ślepoty. Ponieważ choroba ma charakter postępujący, takie maluchy muszą być regularnie, w ściśle wyznaczonych odstępach czasu, badane przez doświadczonego lekarza okulistę.

W przypadku pozostałych dzieci, przesiewowa ocena okulistyczna jest przeprowadzana przez lekarza pediatrę przy okazji szczepień ochronnych, a więc co 2-3 miesiące w ciągu pierwszego roku życia. Następne kontrole wykonywane są w czasie badań bilansowych w drugim, czwartym oraz szóstym roku życia.

Co powinno niepokoić

We wczesnym okresie życia dziecka bardzo dużą rolę odgrywa uważność jego rodziców i opiekunów, bo to oni, jako pierwsi, mogą zwrócić uwagę na niepokojące objawy i zgłosić się z dzieckiem do specjalisty.

Warto wiedzieć, że dziecko zaraz po urodzeniu widzi bardzo słabo - rozwój oczu i układu nerwowego nie jest jeszcze zakończony. W ciągu pierwszego miesiąca życia noworodek powinien już jednak reagować na źródło światła, np. obracać głowę w kierunku lampy oraz wodzić wzrokiem za większymi przedmiotami. Około 6-8 tygodnia życia niemowlę powinno nawiązywać kontakt wzrokowy i odpowiadać uśmiechem na uśmiech - jest to bardzo istotna reakcja i jej brak u malucha powinien skłonić jego opiekunów do jak najszybszej wizyty u lekarza okulisty.

Pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia zdrowe dziecko sięga już po przedmioty, a pomiędzy 7 a 10 miesiącem życia zaczyna rozpoznawać twarze bliskich osób, ogląda obrazki w książkach, dostrzega już bardzo drobne rzeczy. Pod koniec pierwszego roku życia malucha interesuje też dalsze otoczenie, np. chętnie obserwuje świat za oknem.

Jeżeli, przyglądając się naszemu dziecku, mamy jakiekolwiek podejrzenia, ze rozwój widzenia nie przebiega u niego prawidłowo, warto jak najszybciej zgłosić się na badanie okulistyczne.

Ważne jest też, że prawidłowe ustawienie oczu na wprost powinno być obecne u wszystkich zdrowych dzieci po 3 miesiącu życia. Gdy małe dzieci zezują, często uspokajamy się mówiąc, że to normalne, ale okuliści są innego zdania.

– Gdy tylko zauważymy, że dziecko zezuje, powinniśmy umówić się do okulisty, bo z takich rzeczy, wbrew obiegowej opinii, się nie wyrasta! Im szybciej wzrok zbada specjalista, tym większe szanse na skuteczne leczenie– podkreśla dr Agnieszka Duda z M-MED Centrum Okulistycznego.

Innym, częstym problem są zatkane kanaliki łzowe u niemowląt. Oczy wtedy często łzawią, a w kącikach pojawia się ropa. Warto wtedy zasięgnąć rady okulisty, który podpowie, w jaki sposób masować okolice oczu dziecka, by udrożnić kanaliki. W szczególnych sytuacjach lekarz zaproponuje sondowanie dróg łzowych.

Zbadaj wzrok dziecka po pierwszych urodzinach

Nawet, jeżeli nie zauważymy niczego niepokojącego, w okolicach 1. urodzin warto przebadać dziecko okulistycznie - by wykluczyć poważne schorzenia. m.in. nowotwory. O badanie oczu upominajmy się także podczas każdego bilansu u pediatry - lekarz, gdy zauważy odchylenie od normy rozwojowej - pokieruje do specjalistów. Jak najwcześniej powinny być też badane dzieci, u których w najbliższej rodzinie występowały duże wady wzroku, zez i inne choroby oczu.

Idziemy do szkoły

Wiele osób ma problemy ze wzrokiem już w młodym wieku, często nawet nie wiedząc o tym, dlatego kolejna "poważna" kontrola u specjalisty powinna odbyć się przed rozpoczęciem szkoły podstawowej. Każde dziecko rozpoczynające naukę i uczące się powinno przynajmniej raz w roku być badane przez lekarza okulistę, zwłaszcza gdy ma trudności w nauce i zgłasza bóle oczu lub głowy.

- Jeżeli Twoje dziecko :

• zezuje

• mruży oczy lub przymyka jedno z nich

• narzeka na bóle głowy

• przechyla lub obraca głowę podczas czytania

• znacznie przysuwa lub oddala tekst od oczu

• słabo czyta i szybko męczy się przy czytaniu

• wolno i z błędami przepisuje z tablicy

• ma kłopoty z koncentracją

należy sprawdzić czy przyczyną nie są kłopoty ze wzrokiem- mówi dr Agnieszka Duda z M-MED Centrum Okulistycznego.

Gdzie się udać?

W wielu przypadkach rezultat leczenia zależy od czasu wykrycia schorzenia oraz wdrożenia terapii, dlatego konieczna jest baczna obserwacja dziecka przez rodziców, nauczycieli, a także profilaktyczna kontrola okulistyczna.

