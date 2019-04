Majówka 2019 na Dolnym Śląsku. Gdzie warto się wybrać? [LISTA IMPREZ]

Dla wielu wizyta na Książku z początkiem maja to już tradycja. Nic dziwnego, atrakcji tam na pewno nie zabraknie! Cały program tegorocznego Festiwalu Kwiatów i Sztuki znajdziecie TUTAJ W Książu wiemy jak dużo energii mają w sobie najmłodsi, właśnie dlatego przygotowaliśmy jeszcze więcej atrakcji dla rodzin z dziećmi – nie zabraknie animatorów ani przedstawień komediowych, również tych o tematyce ekologicznej. Pojawi się obóz rycerski wraz z pokazem walk, a warsztaty florystyczne dla najmłodszych będą trwały dłużej. Odbędzie się mnóstwo zajęć artystycznych jak „Tworzenie własnego komiksu”. Z pewnością absolutnym hitem festiwalu stanie się Tajemniczy Ogród – kreatywna, multisensoryczna strefa roślinna dla dzieci, która zajmie aż ¼ trzeciego piętra zamku! Po raz pierwszy w książańskich podcieniach stanie makieta z Kolejkowa, po której poruszać się będą małe pociągi. To będzie wyjątkowa atrakcja dla małych i dużych! A to nie wszystko!

Dariusz Gdesz