Ludzkie szczątki w kartonie i kartka z prośbą o pochówek

UWAGA! Złodzieje kradną pieniądze z pomocą bankomatów!

W ostatnim okresie czasu na terenie województwa dolnośląskiego doszło do kilku przypadków wyłudzenia pieniędzy przy użyciu nakładek na bankomaty. Sprawcy zmodyfikowali urządzenia służące do wypłacania gotówki w taki sposób, by nie wydawały one pieniędzy.