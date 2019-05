Lubińskie szczypiornistki z upominakmi od starosty [ZDJĘCIA]

- Ja się zawsze zastanawiam jak to jest, że macie w sobie tyle radości, że potraficie tą swoją rodść przekazać kibicom i mieszkańcom Lubina, a nawet całego powiatu lubińskiego. I z tego miejsca chciałbym wam podziekować za tą radość. Przecież wszyscy wiem, że są chwile lepsze i gorsze, ale wy potraficie się wznieść ponad to i potraficie walczyc do końca - powiedział piłkarkom ręcznym Metraco Zagłębia Lubin Adam Myrda. - Życzę wam kolejnych sukcesów, kolejnych radości i tego byśmy ponownie mogli się cieszyć z waszych zwycięstw - dodał starosta powiatu lubińskiego.