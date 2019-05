Lubińskie baseny pod chmurką otwarte już 2 czerwca!

Pogoda w niedzielę zapowiada się idealna na wodne kąpiele. Tego dnia basen czynny będzie w godzinach od 10:00 do 20:00, a Regionalne Centrum Sportowe przedłuża Dzień Dziecka i wstęp dla wszystkich w niedzielę jest darmowy!!!

- Pomimo powiększenia w zeszłym roku basenu o dodatkowe atrakcje dla dzieci, w najbardziej gorące dni powierzchnia plaży nie była wystarczająca aby przyjąć wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z obiektu, dlatego postanowiliśmy powiększyć plażę, która udostępniana będzie czasowo w najbardziej upalne dni. Na dodatkowej powierzchni zmieści o 300 - 400 osób więcej - informuja przedstawiciele RCS.

W jakich godzinach czynny będzie basen?

– w dni powszednie od 3 do 19 czerwca od godziny 13:00 do 20:00,

– w weekendy od 10:00 do 20:00

– od 20 czerwca, basen czynny będzie w godzinach od 10:00 do 20:00

Przypomnijmy, że woda we wszystkich nieckach jest podgrzewana. W brodziku ma około 28 stopni Celsjusza, a w basenach rekreacyjnym i pływackim 25 - 26 stopni Celsjusza.