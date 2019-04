Lubiński policjant z niezwykłą pasją! [ZDJĘCIA]

Goju Ryu jest to styl walki, który wywodzi się z wyspy Okinawa, stworzony na podstawie stylu Kung Fu. Jest to styl bojowy niemający nic wspólnego z agresją. Praktykowanie tego stylu karate w znaczny sposób poprawia zdrowie i kondycję fizyczną. Piotr Balul zachęca wszystkich do uprawiania tej sztuki walki, gdyż nie ma praktycznie górnej granicy wieku do jej uprawiania.

Policjant bardzo aktywnie uczestniczy w zgrupowaniach szkoleniowych i seminariach szkoły Seiwa Kai karate w Polsce i Europie.

Jak relacjonuje Piotr, jest to okazja dla rozwoju jego pasji. Ostatnio uczestniczył w zgrupowaniu szkoleniowym w Budapeszcie na Węgrzech, które poprowadził Shihan Pal Gila (7 dan). Shihan jest bardzo doświadczonym węgierskim karateką oraz nauczycielem tego stylu walki, a do tego jest bardzo wymagający.

Jak przyznaje policjant,do Budapesztu ma bardzo wielki sentyment, gdyż właśnie tam miał zaszczyt podejść do egzaminu na pierwszy stopień mistrzowski przed komisją w składzie Shihan Pal Gila (7 dan) oraz Shihan Gurmit Singh (7 dan). Udało mu się zaliczyć wszystkie testy, gdzie wśród karateków węgierskich, którzy reprezentują wyskoki poziom, był to dla niego bardzo wielki sukces.

Następne seminarium karate Goju Ryu w którym będzie uczestniczył Piotr Balul, odbędzie się w Partizanske na Słowacji, gdzie będzie trenować pod okiem Shihana Seiichi Fujiwara (8 dan) z Japonii.