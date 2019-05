Książka jak rzadki kwiat

Większość dużych wydawnictw z debiutantami nawet nie rozmawia, bo wypromowanie nowego nazwiska na konkurencyjnym rynku książki to nie lada wyzwanie.

– Publikowanie tego, co już było, na zasadzie, że znane nazwisko albo sprawdzony tytuł dobrze się sprzeda, nigdy mnie nie interesowało – mówi Anita Baraniecka. – Za to odkrywanie nowych autorów i plastyków – to jest dopiero przygoda! Każda nasza książka to autorski projekt, efekt współpracy autora, ilustratora i grafika. Jako koordynatorka projektów staram się nadawać im najlepszy możliwy kształt, i tu chodzi też o stronę edytorską: rodzaj i grubość papieru, skład, liternictwo, oprawa, okładka… Niezliczona ilość elementów.

Książki wydawnictwa OVO są jedyne w swoim rodzaju: niepowtarzalne, wyjątkowe. Przy ich tworzeniu liczy się zdanie pisarza i ilustratora, a nie tylko potrzeby rynku. Dlatego te książki są trochę jak wiersze – każda jest indywidualną, autorską wypowiedzią. W OVO miała szansę zaprezentować swoją twórczość między innymi Julianna Michorczyk, związana zawodowo i emocjonalnie z podwrocławską Trzebnicą. Co więcej, w książkach jej autorstwa: „A jak urosnę…” oraz „Karuzela z piosenkami” mogły zadebiutować również trzebnickie przedszkolaki – one są bowiem autorami ilustracji do obu publikacji. Autorka przez wiele lat pracowała w przedszkolu i pisze głównie dla dzieci (choć nie tylko). Jej wiersze wyrastają z chęci przekazania najmłodszym czytelnikom tego, co w życiu najpiękniejsze i najcenniejsze. Swą pierwszą (drugą zresztą też) książkę „Mały zbój. Tuzin wierszy dla urwisów” wydała w OVO zdolna poetka i pisarka Anna Dmytruszyńka, która już planuje kolejne publikacje. W oficynie zadebiutowała również niezwykła para: Kamila i Łukasz Loskot. Ona – graficzka i ilustratorka, on – pisarz i poeta, prywatnie małżeństwo. Ich wspólnym dziełem jest książka „Czy to pies, czyli zbiór słowiańskich stworów”, gdzie oryginalnym ilustracjom towarzyszą zabawne, dowcipne opisy postaci ze słowiańskiej mitologii. Pochodzący z Nakła nad Notecią, a od kilku lat mieszkający w Irlandii Jakub Krajewski wydał w OVO przepięknie ilustrowany zbiór irlandzkich legend „Magiczna Harfa”.