Kradzionym rowerem pojechał na włam. Wpadł w ręce policji

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 28-letniemu mieszkańcowi Lubina, podejrzanemu o liczne kradzieże z włamaniem do samochodów. Jak ustalili policjanci mężczyzna najpierw wybijał szyby w zaparkowanych pojazdach, a następnie kradł ze środka wszystko co mógł później sprzedać.

W dniu 11 czerwca około godziny 2.30, do oficera dyżurnego lubińskiej komendy, zadzwonił mieszkaniec Lubina, informując, że na ul. Sokolej mężczyzna włamuje się do zaparkowanego samochodu. Na wskazaną przez świadka ulicę, policjant niezwłocznie wysłał patrole prewencji. - Dojeżdżając na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę jadącego na rowerze. Na widok radiowozu sprawca zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Po wylegitymowaniu okazał się nim 28 – letni mieszkaniec Lubina - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - W trakcie przeszukania podejrzanego, policjanci znaleźli przy nim przedmioty mogące służyć do otwierania zamków w samochodach. Rower, na którym jechał sprawca miał usunięte znaki identyfikacyjne. Mężczyzna przyznał się, że rower ten ukradł w Polkowicach. W toku czynności, policjanci udowodnili lubinianinowi dodatkowo kradzież jeszcze jednego jednośladu. Funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego przedstawili 28-latkowi 7 zarzutów kradzieży z włamaniem do samochodów na terenie Lubina. - Jak ustalili śledczy mężczyzna kradł wszystko co mógł później łatwo sprzedać. Ten przestępczy proceder trwał od stycznia do czerwca bieżącego roku - dodaje policjantka. - Funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają tę sprawę, przede wszystkim, czy zatrzymany ma na swoim koncie jeszcze inne przestępstwa. Policjanci odzyskali skradzione rowery. Podejrzany trafił do policyjnej celi. Jego losem zajmie się teraz sąd. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. polecane: FLESZ: Turystyka kosmiczna nie taka kolorowa Wideo