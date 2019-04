Korek na A4 - aktualna sytuacja. Droga stoi! [AKTUALIZACJA]

Podlubiński fragment drogi ekspresowej S3 został otwarty [ZDJĘCIA]

Podlubiński fragment drogi ekspresowej S3 został otwarty. Droga ekspresowa to dla mieszkańców Dolnego Śląska jedna z najważniejszych tras i to nie tylko z powodów usprawnienia tranzytu. W okresie letni, to jedna z głównych dróg prowadzących nad Bałtyk. Gdy będzie ukończona podróż...