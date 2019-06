Kopali i niszczyli samochody. Już są w rękach policji

- Na miejscu mundurowi znaleźli cztery zniszczone auta . Szybko podjęli poszukiwania sprawców. Na jednej z ulic zauważyli młodego mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi. Został zatrzymany - dodaje policjantka. - Okazał się nim 20 –latek z Lubina. Chwilę później w ręce innego patrolu wpadł kolejny podejrzany o to przestępstwo, 22-letni, również mieszkaniec Lubina. Obaj byli nietrzeźwi.

- Na miejsce zostali skierowani policjanci prewencji, którzy na jednej z ulic zauważyli nerwowo zachowujących się dwóch mężczyzn. Jeden z nich odpowiadał rysopisowi sprawcy opisanego przez zgłaszającego. Został zatrzymany - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP lubin. - Okazał się nim 20 – letni mieszkaniec Lubina. Był nietrzeźwy. Trafił do policyjnej celi.

W niedzielę, przed godziną 18.00 funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę, który wyszedł z psem na spacer i swoją złość wyładował na zaparkowanych samochodach. O agresywnym mężczyźnie powiadomili mieszkańcy. Jak ustalili policjanci, 19-latek idąc chodnikiem kopał i uderzał w samochody przechodząc obok nich. W taki sposób uszkodził cztery pojazdy. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

- Śledczy przedstawili już zarzuty zatrzymanym mężczyznom, którzy nie potrafili racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Przyznali, że wypili za dużo alkoholu - mówi Sylwia Serafin.

Wszyscy podejrzani trafili do policyjnej celi. Za swoje zachowanie będą odpowiadać przed sądem. Za niszczenie mienia jest przewidziana kara pozbawienia wolności do 5 lat. Dodatkowo funkcjonariusze udowodnili 22-latkowi kradzież nawigacji z jednego z uszkodzonych pojazdów. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.