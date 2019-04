Koleje Dolnoślaskie unieważniły przetarg na 11 pociągów. Bo cena była za wysoka

Koleje Dolnośląskie jeszcze jesienią 2018 roku ogłosiły przetarg na zakup pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

- Spółka, na zakup nowego taboru, w obu zadaniach przeznaczyła łącznie 209,1 mln zł. Natomiast suma najkorzystniejszych ofert opiewa na 250,1 mln zł, czyli przekracza kwotę przewidzianą przez zamawiającego o 41,7 mln zł, stanowiąc 20 proc. wartości obu zadań - informuje Bartłomiej Rodak, rzecznik KD.

Tymczasem nowe pociągi są Kolejom Dolnośląskim bardzo potrzebne. Zakup sześciu nowych trzyczłonowych składów spalinowych zaplanowano w związku z perspektywą uruchomienia w ciągu kilku lat pociągów na nieczynnej dziś linii kolejowej Wrocław - Świdnica przez Sobótkę. A także dla linii Wrocław - Trzebnica. Władze województwa planowały, że te pociągi będą gotowe w 2022 roku.

Z kolei pięć elektrycznych składów planowano na obsługę e linii Wrocław - Jelcz-Laskowice.

Co dalej po unieważnieniu przetargu? - Chcemy szybko powtórzyć przetarg na zakup nowego taboru i tak zmienić zamówienie, by udało się go pozytywnie zakończyć - mówi Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.

Obecnie KD dysponuje 57 pociągami.