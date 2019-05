Klasa mundurowa z wizytą w Kotlinie Kłodzkiej [ZDJĘCIA]

PROGNOZA POGODY na 28.02 i 1.03 oraz piękne ZDJĘCIA naszych gór

- 35 st. C to temperatura odczuwalna w najwyższych partiach Karkonoszy (najwyższe pasmo Sudetów) - ostrzegają goprowcy. Zarówno w Karkonoszach, jak i na terenie działania wałbrzysko-kłodzkiej grupy GOPR w szczytowych partiach gór temperatura dzisiaj waha się od - 22 st. C do - 12...