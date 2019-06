Kiedy kota nie ma… – spektakl komediowy Teatru Capitol dzisiaj w Muzie

Podróż poślubna do Saint Tropez? Tak! Ale w dwudziestą rocznicę ślubu? Jak poradzą sobie z wzajemnymi uszczypliwościami dwa zabawne angielskie małżeństwa z 20-letnim stażem? Jak rozbudzić dziką namiętność w mężu fajtłapie? Jak ów próbuje dotrzymać kroku szwagrowi seksoholikowi? Jak zaimponować zmanierowanej zamożnej siostrze i nie zabić jej wędzonym łososiem? Oraz czy szczotka sedesowa z wizerunkiem pary królewskiej może pomóc w samobójstwie pięknej 20-latce? – odpowiedzi mogą być abstrakcyjnie zaskakujące! Jedyne przewidywalne tego wieczoru, to ponad 2 godziny dobrego dowcipu, humoru i śmiechu do łez!

Z uwagi na kontuzję jednej z aktorek nastąpiły zmiany w obsadzie spektaklu. Aktualna obsada:

Mildred: Katarzyna Skrzynecka

Ethel: Viola Arlak

Georg: Piotr Cyrwus

Humphrey: Piotr Zelt

Shirley: Michalina Sosna

Jennifer: Agata Puterko

Zapraszamy 11 czerwca (wtorek), godz. 19:00

Sala widowiskowa, bilety: 99 zł