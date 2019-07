KGHM Zagłębie Lubin otrzyma rządowe środki na halę sportową

Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

- Jestem orędownikiem rozwijania infrastruktury sportowej w Polsce i wiem, że Zagłębie Lubin zasługuje na nową halę sportową. Cieszę się, że możemy wesprzeć tę budowę środkami z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. To ważny element naszego planu dla polskiej piłki, by polska młodzież mogła w dobrych warunkach się szkolić, podnosić umiejętności czy po prostu cieszyć sportem. To nie tylko inwestycja w budynki, to inwestycja w chwalebną przyszłość polskiego sportu, polskiej piłki – mówi Prezes Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje w ramach rządowego programu służą budowie, przebudowie lub remontom obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.