Każdy może posprzątać swoją miejscowość. Kto podejmie wyzwanie? arch.

Ruszyła kolejna akcje ekologiczna pod hasłem ”O naszą Gminę dbamy i ją sami sprzątamy 2019”. Sprzątanie gminy potrwa do końca października. Korzyści będzie wiele, bowiem oprócz czystego sąsiedztwa, grupy które się zgłoszą do akcji, mogą wygrać atrakcyjne nagrody. Całą logistykę niezbędną do zebrania śmieci i ich późniejszego odbioru, zapewnia Gmina Lubin.