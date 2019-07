Karnety w sprzedaży od 1 sierpnia! Kibicuj naszym!

Otwarta sprzedaż karnetów na sezon 2019/2020 ruszy 1 sierpnia! Ceny karnetów na sezon 2019/20 to: 200 zł na dwie sekcje (normalny), 180 zł* (ulgowy) oraz 500 zł (VIP – z miejscem w sektorze VIP, cateringiem oraz miejscem parkingowym w parkingu podziemnym).

Jak co roku początek września kojarzy się z inauguracją rozgrywek Superligi Kobiet i Mężczyzn. W przypadku naszej żeńskiej drużyny będzie to wyjątkowy sezon – pierwszy pod szyldem ligi zawodowej.

UWAGA: Dzieci do lat 3 wstęp wolny na mecze bez przypisanego miejsca na trybunach!

*- do karnetu ulgowego prawo mają: dzieci do lat 15, uczniowie (gimnazjum, liceum), studenci, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.