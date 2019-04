Organizatorami zawodów są : LZS SKS Raszówka, Gmina Lubin, Dolnośląski Związek Łuczniczy oraz sołtys i Rada Sołecka w Karczowiskach. Spodziewają się oni jak co roku ok.150 uczestników. To jedna z największych imprez sportowych organizowanych w naszej gminie. W imieniu organizatorów zapraszamy do Karczowisk wszystkich interesujących się tą dyscypliną sportu.

Szczegóły i program konkursu znajdziecie TUTAJ