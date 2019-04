Już trzech kandydatów na fotel wójta gminy Rudna [ZDJĘCIA]

Jako pierwszy swój start w wyścigu o fotel wójta oficjalnie ogłosił Bernard Langner, wieloletni współpracownik byłego już wójta Władysława Bigusa. Jednak jego mocnym kontrkandydatem będzie Adrian Wołkowski, który po wygaśnięciu mandatu Bigusa objął funkcje komisarza wyborczego w gminie. - Gmina Rudna ma się dobrze i ten kierunek trzeba utrzymać - powiedział Wołkowski ogłaszając swój start w wyborach. - Jest jednak wiele spraw, które można zmienić, poprawić na lepsze. Nowoczesne i transparentne zarządzanie to budowa i remonty dróg gminnych oraz przebudowa dróg powiatowych, należy niezwłocznie przystąpić do zmiany planów przestrzennego zagospodarowania gminy. Zniesienie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz bezpłatna komunikacja - to wszystko można zrobić - dodał.