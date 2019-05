Już 9 czerwca ze stacji Lubin odjedzie pierwszy pociąg [ZDJĘCIA]

- Władze Lubina planują w tym miejscu wybudować dworzec - powiedziała nam. - Mamy już wizualizacje, na podstawie których powstaną konkretne projekty. Trwają jeszcze rozmowy o tym czy przy dworcu ma powstać kładka czy podziemny tunel. Na chwilę obecną mówimy o kładce, choć nie ukrywamy, że będziemy zabiegać o budowę tunelu gdyż jest to o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie - dodaje rzeczniczka.

Jednak to nie wszystko. Na początku maja orkiestra Dziubek Band organizowała casting. Mieszkańcy Lubina wybrani w jego trakcie również zaprezentują się w trakcie koncertu „Kolej na Lubin” 8 czerwca.

- 8 czerwca, czyli w przed dzień oficjalnego startu kolei z Lubina do Wrocławia muzycy zaprezentują mieszkańcom koncert muzyki filmowej. Mamy doświadczenie z muzyką orkiestrową, towarzyszyła nam już w trakcie Koncertu Wolności, także liczymy na duże zainteresowanie - powiedziała nam Marcelina Falkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Lubina. - całość poprowadzi Krzysztof Ibisz. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do godziny 22. W programie przewidziano również oficjalny wjazd pociągu Kolei Dolnośląskich.

To będzie huczna feta. Kolej zostanie przywitana w Lubinie orkiestrą, koncertami i zapewne liczną publicznością. Z okazji wyjazdu pierwszego, tak oczekiwanego pociągu pasażerskiego w Lubinie zaśpiewa Sarsa, koncert da również 80-osobowa orkiestra pod batutą Mariusza Dziubka. Szykuje się naprawdę duże show, którego nie wolno przegapić!

Falkiewicz zapowiada, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa nowoczesnego dworca kolejowego ruszy w stolicy zagłębie miedziowego w 20120 roku i potrwa około trzech lat.

Tymczasem w czerwcu, zgodnie z nowym rozkładem jazdy, na tory wyjedzie 10 par pociągów, które kursować będą między Lubinem, a Wrocławiem. Pierwszy, ze stacji Lubin, wyjeżdżać będzie o godz. 5.15. Przyjazd na Dworzec Główny we Wrocławiu zaplanowano o 6.32. Ostatni pociąg z Lubina wyjedzie o 18.48 - we Wrocławiu o 19.58. Pociągi przejadą przez stacje w Chróstniku, Gorzelinie, Raszówce i Rzeszotary. Oprócz tego w rozkładzie pociągów są również cztery kursy bezpośrednio z Lubina do Legnicy.