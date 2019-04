Jako jedyny chłopiec w kraju ma tę chorobę. Możemy mu pomóc!

- Witam Jestem mamą 14 letniego Adrianka ze śmiertelną chorobą - syndrom Retta. Jest to choroba genetyczna na którą chorują w 99% dziewczynki, chłopcy to 1%. w którym znalazł się mój syn Adrianek. Cudem jest a zarazem szczęściem ogromnym to iż Adrianek w ogóle żyje gdyż chłopcy w większości umierają zaraz po urodzeniu. Adrianek jest jedynym chłopcem w Polsce z tą chorobą - informuje Anna Bronowicka, mama Adriana.

Skutkiem tego zespołu Retta są zdiagnozowane wcześniej choroby tj: porażenie mózgowe dziecięce, niedoczynność tarczycy, brak mowy czynnej, opóźnienie psychoruchowe oraz padaczka lekooporna.

Na portalu pomagam.pl trwa zbiórka pieniędzy dla Adriana. Całość ma zostać przeznaczona na leczenie i rehabilitację chłopca.

- Nie godzimy się z tą chorobą - nikt by się z tym nie pogodził. Jeszcze gorsze od zespołu Retta jest kolejna straszliwa choroba u syna - mutacja WDR45 - jest to degeneracja z kumulacją odkładania się żelaza w mózgu. Muszę pomóc Adriankowi . Żadna matka się nie poddaje jeśli bezgranicznie kocha swoje dziecko. Przebywam z Adriankiem 24 godz/ na dobę - dodaje pani Anna.

