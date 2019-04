Wesele to ogromny wydatek, jednak wciąż większość z nas nie wyobraża sobie, by ślub obył się bez niego. Kiedy jednak zabieramy się na poważnie do jego planowania, często okazuje się, że koszty tej imprezy są dużo większe niż początkowo zakładaliśmy. Jak zaoszczędzić na weselu, by mimo wszystko było niezapomnianą imprezą? Czy to w ogóle możliwe? Sprawdziliśmy!

Derek Thompson / unsplash.com