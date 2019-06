III liceum zmienia siedzibę. Będzie w zespole szkół nr 1

- Nie ukrywam, że przenosząc III Liceum Ogólnokształcące będziemy oszczędzać. Nie widzę w tym jednak nic złego - powiedział Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego na ostataniej sesji. - My nie likwidujemy tej szkoły, przenosimy ją. Nie przyłączamy jej do Zespołu Szkół nr 1. Liceum nr 3 w dalszym ciągu będzie Liceum nr 3, tylko już pod innym adresem, w innym budynku, z tą samą strukturą zatrudnienia, z tymi samymi nauczycielami i kadrą zarządzającą.

Przypomnijmy, że III LO to szkoła, o którą nauczyciele - ci z Gimnazjum nr 4 po jego likwidacji - walczyli okupując lubiński magistrat. Kiedy w końcu władze miasta pozwoliły na prowadzenie naboru szkoła mieściła się przy ulicy Konopnickiej. Jednak w najbliższych tygodniach liceum czeka przeprowadzka. Powiatowi radni zdecydowali o przeniesieniu III LO do budynku przy ulicy Kościuszki, w którym funkcjonuje Zespół Szkół nr 1. Co ważne, liceum będzie osobną szkołą, nie wejdzie w skład zespołu.

Artur Pastuch, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego odetchnął z ulgą po tym jak podjęto decyzję o tym, że prowadzona przez niego szkoła nie zostanie zlikwidowana. Jednak zmiana siedziby już tak nie cieszy. - Przechodzimy jako osobna placówka, zachowujemy swoja tożsamość i klimat. I to sie nie zmien i - powiedział nam Artur Pastuch. - Ale nie ukrywajmy, to nie jest rozwiązanie, które daje nam podsatwy do radości. nasza kadra, ktora tworzyła gimnazjum, przez ponad 26 lat funkcjonowała w osobnym budynku. To kwestia przyzwyczajenia, wyposażenia. A teraz czeka nas nowe. Ale postaramy się by uczniowie nie odczuli negatywnych zmian. Taka jest nasza rola.