I LO w Lubinie na podium szkół przyszłości w Polsce

W tegorocznej edycji Rankingu znalazło się 150 szkół z całej Polski. Są to szkoły, w których świadomość, a przede wszystkim potrzeba kształtowania kompetencji miękkich wśród młodzieży, jest na bardzo wysokim poziomie. Te szkoły doskonale zdają sobie już sprawę, że takie doświadczenie jak zrealizowanie własnego projektu społecznego przez młodego człowieka, umożliwi mu efektywniejszy start w życiu, także zawodowym. Najlepszymi przykładami są: zwycięzca tegorocznego Rankingu - III Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Kołodzieja w Siemanowicach Śląskich, które w przyszłości zamierza otworzyć dedykowaną klasę kompetencji przyszłości, a także I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, w którym w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, swój własny projekt społeczny zrealizowało ponad 150 uczniów.

– Udział w Zwolnionych z Teorii niesie za sobą wiele praktycznych korzyści. Po pierwsze, po zakończeniu projektu otrzymuje się międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami, który honorowany jest przez kluczowych pracodawców. A po drugie, pozyskiwanie partnerów czy zbudowanie strategii marketingowej projektu to rzeczy, których ciężko byłoby się nauczyć w szkolnej ławce. Ja w szczególności wzmocniłem swoją komunikację interpersonalną oraz pewność siebie – mówi Jakub Dydyński z I LO w Lubinie, który zrealizował projekt „#uśmiechnij_się” mający na celu rozwiązanie problemu braku energii, szczęścia i ogólnej posępności społeczeństwa.

Założeniem olimpiady Zwolnieni z Teorii, na podstawie której powstaje Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii jest przeprowadzenie przez młodzież projektów społecznych. Jednak kluczowe w realizacji tych projektów okazuje się wsparcie nauczycieli, którzy podejmują wysiłek, by uzupełnić swój tradycyjny program nauczania o realizację przez ich uczniów własnych projektów społecznych. Jednocześnie wzmacniają swoje kompetencje pedagogiczne oraz budują niepowtarzalne relacje z uczniami, które motywują obydwie strony do współpracy i efektywniejszego działania. – Współpraca z uczniami przy realizacji projektów w ramach Zwolnionych z Teorii to niesamowita przygoda dla nauczycieli z pasją, którzy lubią nowe wyzwania i pozytywną energię towarzyszącą tej niecodziennej współpracy. Ogólnie przyjęta rola nauczyciela jest taka, że stoi on po jednej stronie, a uczniowie po drugiej, klasyczna ex cathedra. Natomiast dla mnie jest to sukcesywna nauka pracy z młodzieżą na partnerskich warunkach. Z każdym nowym rocznikiem, który przychodzi do naszej szkoły, na nowo odkrywam nie tylko to, czego ja ich mogę nauczyć, ale także to, czego oni mogą nauczyć mnie, żeby tak pokierować kolejnymi projektami, by uczniowe jak najbardziej efektywnie mogli wykonywać to, co sobie zaplanowali – tłumaczy Mariola Lech, nauczycielka przedsiębiorczości w I LO w Lubinie.

Już ponad stu nauczycieli w Polsce wprowadziło projekty społeczne w swojej szkole w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Efektem ich działań, był trzykrotny wzrost ukończenia projektów przez uczniów z danej szkoły, w porównaniu do projektów realizowanych bez wsparcia nauczycieli. Dzięki temu trzy razy więcej uczniów w pełni uczy się pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, a na końcu czuje ogromną satysfakcję ze zrealizowania projektu do końca. Wszyscy ci nauczyciele pochodzą ze szkół, które uplasowały się w tegorocznym Rankingu. – Nie wiem jak to wygląda w innych szkołach, ale w naszej na szczęście mamy panią Mariolę Lech, która prowadzi wiele uczniowskich projektów jednocześnie, a i tak była dla każdego bardzo pomocna oraz starała się być dla nas zawsze dostępna. Musze powiedzieć, ze jestem jej za to bardzo wdzięczny, bo nie tylko pomagała nam w procesie przejścia wszystkich kroków na platformie, ale także wspierała nas w pomysłach i inspirowała w nich, żeby nasze proejkty były jak najlepsze. Gdyby nie pani Mariola, nie byłoby to dla nas takie łatwe i przyjemne – podsumowuje Jakub Dydyński.

W związku z tak kluczową rolą nauczycieli, którzy mają ogromny wpływ na pozytywne realizowanie projektów społecznych przez uczniów, Zwolnieni z Teorii myśląc o kolejnym Rankingu, w którym mogłoby znaleźć się jeszcze więcej szkół przyszłości, uruchomili grupę Nauczyciele Zwolnieni z Teorii. To unikalny program dla nauczycieli, którzy w jego ramach zdobywają nowe umiejętności pomagające uczniom w pozyskiwaniu praktycznych kompetencji. Nauczyciele będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów biznesowych, materiałów na lekcje czy szkoleń, a od września 2019 r. także z nowoczesnej platformy stworzonej dzięki wsparciu Google.org, charytatywnego oddziału Google. Od nauczyciela będzie zależało, jak mocno zechce zaangażować się w ten proces. Będzie mógł zacząć od roli inspiratora, a finalnie pełnić rolę eksperta dla innych nauczycieli. Do programu nauczyciele mogą się zgłaszać od 24 kwietnia na: www.zwolnienizteorii.pl/nauczyciel

Partnerami Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii i grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii są Allegro i Pracuj.pl. Działania te wspiera również Google.org.