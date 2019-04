Wielki pożar i wybuch butli z gazem w Staniszowie pod Jelenią Góra, niedaleko Pałacu na Wodzie [ZDJĘCIA]

To była bardzo niebezpieczna akcja strażaków z Jeleniej Góry. Kiedy mieli wejść do budynku, w którym płonęła górna kondygnacja, doszło do wybuchu butli z gazem. W środku były kolejne... Za zdjęcia dziękujemy portalowi Jelenia Góra 998 i wspaniałym strażakom.