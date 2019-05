Gazyfikacja Ścinawy na ukończeniu. Niebawem popłynie gaz! [ZDJĘCIA]

W ramach finalizowanych obecnie prac dotyczących sieci dystrybucyjnej w mieście, wykonanych będzie 175 przyłączy gazowych. Z informacji otrzymanych z Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie wiadomo, że od początku roku 61 przyszłych odbiorców otrzymało już pozwolenia na budowę wewnętrznych instalacji gazowych.

Aktualnie prowadzone są prace budowlane na 15-metrowym odcinku sieci dystrybucyjnej, który przebiega w drodze krajowej nr 36 (ul. Lubińska). Równocześnie wykonywane są ostatnie przyłącza gazowe, ujęte w pierwszym etapie gazyfikacji miasta.

– W chwili obecnej trwają prace budowlane, przyłącza są wykonywane na bieżąco do klientów zdeklarowanych, z którymi podpisaliśmy wcześniej umowy przyłączeniowe. Oczywiście nowi klienci, którzy dopiero teraz podjęli decyzje, a ich nieruchomości znajdują się w zgazyfikowanej części miasta, też będą mogli zostać przyłączeni do sieci, na takich samych warunkach. Dla nich przyłącza zostaną wykonane do października bieżącego roku- tłumaczy Piotr Jakubowicz, doradca techniczno-handlowy ds. klientów indywidualnych.

Należy zaznaczyć, że wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej leży po stronie klienta, czyli właściciela, bądź współwłaściciela przyłączanej nieruchomości, a na jej realizację niezbędne jest uzyskanie w starostwie pozwolenia na budowę.

Wykaz ulic objętych pierwszym etapem gazyfikacji Ścinawy:

– ul. Spacerowa,

– ul. Lubińska od nr 13 do 24,

– ul. Ogrodowa,

– ul. Akacjowa,

– ul. Topolowa,

– ul. Cisowa,

– ul. Klonowa,

– ul. Hoża,

– ul. Różana,

– ul. Kilińskiego,

– ul. Słowackiego,

– ul. Reymonta,

– ul. Kościuszki od nr 5 do 39a,

– ul. Jagiełły,

– ul. Królowej Jadwigi od nr 1 do 14,

– ul. Lipowa od 1 do 10,

– ul. Paderewskiego od 1 do 8,

– ul. Chopina od nr 1 do 12.