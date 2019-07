Fałszywa wnuczka wyłudziła ponad 100 tysięcy! Teraz pójdzie siedzieć!

– Kobieta przez telefon mówiła, że potrąciła pieszego na przejściu dla pieszych, w związku z czym potrzebuje pieniędzy na wpłacenie kaucji , powiedziała nam Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. – W ten sposób nakłoniła każdą z osób pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy i wyrobów ze złota. 29 maja 2018 roku w Jeleniej Górze wyłudziła w ten sposób od pokrzywdzonego starszego mężczyzny pieniądze w łącznej kwocie 19.280 złotych oraz wyroby ze złota o wartości co najmniej 3.700 złotych, zaś 14 czerwca 2018 roku w miejscowości położonej pod Złotoryją wyłudziła od pokrzywdzonej starszej kobiety pieniądze w kwocie 100.000 złotych.

To nie były pierwsze oszustwa jakie na swoim koncie miała Tyfany K. Oszukiwanie ludzi szło jej bardzo dobrze. - W związku z uprzednim skazaniem za podobne przestępstwo oszustwa, Tyfany K. oskarżono o działanie w warunkach recydywy. Ponadto dowody wskazywały, że działała ona jeszcze z co najmniej jedną, nieustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia – dodaje Lidia Tkaczyszyn.

Sąd Rejonowy w Złotoryi uznał Tyfany K. za winną popełnienia obydwóch zarzucanych jej czynów i wymierzył tej oskarżonej karę pięciu lat pozbawienia wolności. Oprócz tego sąd zasądził od niej tytułem częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem na rzecz jednego pokrzywdzonego kwotę 16.500 złotych, a na rzecz drugiej osoby pokrzywdzonej kwotę 50.000 złotych oraz orzekł środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości.

– Ze względu na złożony przez oskarżyciela publicznego przed Sądem wniosek wniosek o wymierzenie Tyfany K. kary 10 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie obowiązku naprawienia w całości szkody na rzecz pokrzywdzonych, Prokurator Rejonowy w Złotoryi skierował do Sądu wniosek o nadesłanie pisemnego uzasadnienia wyroku, po zapoznaniu się z którym podejmie decyzję w przedmiocie wywiedzenia apelacji od kary – zapowiada prokurator Tkaczyszyn.