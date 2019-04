Dzisiaj Wielki Piątek. Co możesz, a czego nie możesz. Sprawdź!

Wielki Piątek: Kogo dotyczy post?

- Post ścisły powinni zachować wszyscy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Oznacza on możliwość zjedzenia trzech posiłków, w tym jednego „do syta”. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje natomiast wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia i jak wskazuje na to sama nazwa, oznacza, że posiłki spożywane tego dnia nie powinny zawierać mięsa - tłumaczy ksiądz Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiej kurii.

- Warto dodać, że chrześcijanie w pierwszych wiekach pościli nie tylko przed Świętami Wielkanocnymi, ale niemal przed każdym ważnym, z punktu widzenia ich życia religijnego, wydarzeniem, np. przed przyjęciem chrztu świętego. Chodziło o to, by w dane wydarzenie wejść niejako osłabionym i dzięki temu móc poczuć, że Bóg jest jedynym źródłem siły człowieka wierzącego. Dziś częściej mówimy o tym, że przez post włączamy się w tajemnicę cierpienia i śmierci Jezusa, niejako łączymy z tym, co przeżywał Syn Boży oddając za nasz życie - dodaje kapłan.

Czy post dotyczy tylko mięsa?

Czy w Wielki Piątek powinniśmy powstrzymać się tylko od jedzenia mięsa i nadmiernego spożywania pokarmów? Czy może również od innych zachowań?

- Nie rozpatrywałbym tego, co obowiązuje chrześcijanina w Wielki Piątek w kategoriach przepisów. To trochę tak, jakby rozważać co wolno nam robić, kiedy umrze nam ktoś bliski. Nie potrzebujemy w takich momentach praw i zakazów. Doskonale wiemy, jak się zachować. Czy ktoś wówczas miałby wątpliwość np. czy urządzać przyjęcie, słuchać głośno muzyki lub spędzać czas na rozrywce i zabawie? Wątpię - odpowiada ks. Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiej kurii.

Wielki Piątek - dzień Drogi Krzyżowej

Po południu, zwykle o godz. 15 (godzina śmierci Jezusa na krzyżu) w wielu kościołach odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Wieczorem w kościołach odbywają się uroczyste liturgie Męki Pańskiej. Podczas tych nabożeństw najpierw odczytuje się albo odśpiewuje z podziałem na role Mękę Pańską z Ewangelii św. Jana, a potem adoruje krzyż.

Po adoracji krzyża, która jest centralną częścią wielkopiątkowej liturgii, z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i udziela się wiernym Komunii. Później odbywa się procesja do Grobu Pańskiego. W wielu kościołach adoracja trwa przez całą noc.