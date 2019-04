Dziś "Święta Wojna"! Nasze szczypiornistki walczyć będą z Perłą Lublin!

Obecnie Perła jest liderem tabeli i ma na swoim koncie 65 punktów – o trzy punkty mniej zgromadziły do te pory Miedziowe. W przypadku zwycięstwa Metraco Zagłębie zrówna się puntami z zespołem z Lubelszczyzny, natomiast ewentualna przegrana mocno skomplikuje sytuacje lubinianek.

- Wierzę w nasz zespół i wiem, że do końca będziemy walczyć, by na koniec sezonu cieszyć się ze złota. Do tego jednak jeszcze długa droga, a do tego czasu skupiamy się na kolejnych przeciwnikach. Wszystko leży na parkiecie – mówi skrzydłowa lubińskiej drużyny, Agnieszka Jochymek.

W ostatnim meczu ligowym w hali Globus Miedziowe musiały uznać wyższość rywalek. – Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz rozpoczniemy dużo lepiej niż tamten. Bo gonitwy nie są najlepsze. Myślimy o pozytywnym wyniku i na pewno nie możemy pozwolić odskoczyć rywalkom – mówi Bożena Karkut.

Metraco Zagłębie przegrało wówczas 28:23, a w kolejnym meczu na własnym parkiecie rozbiło Perłę 22:11.

– Ten mecz już się odbył. To był mecz półfinału Pucharu Polski, a każdy z tych meczów jest inny. Zawsze mówię, że zaraz po zakończeniu danego spotkania, jakby wyszły te same zespoły, to zagrałyby inaczej – dodaje szkoleniowiec Metraco Zagłębia Lubin.