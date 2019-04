Dziecięce talenty w KGHM. Zobaczcie te piękności! [ZDJĘCIA]

KGHM jest producentem miedzi i srebra, a działalność Polskiej Miedzi obejmuje dziś cały świat. Pozycja światowego lidera nie byłaby możliwa bez wiedzy, doświadczenia i zaangażowania pracowników. Spółka dba o ich rozwój i wspiera talenty, także wśród najmłodszych. Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pracowników. Zwycięskie rysunki posłużyły jako projekty świątecznych maskotek.

Spośród kilkudziesięciu prac, wykonanych różną techniką, wybrano trzy. Zwycięzcami zostali 6-letnia Julia Kalinowska, córka pracownika Huty Miedzi Legnica, 9-letni Aleksander Kłapkowski, syn górnika z ZG Polkowice-Sieroszowice i 12-letnia Inga Wasilewska, której mama pracuje w Hucie Miedzi Głogów. Wszystkie maskotki zostały uszyte przez lokalną firmę z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości.

- Projekt zielonej kury wykonany przez 9-letniego Olka trafił też na kartkę świąteczną KGHM. Jak widać, dialog społeczny prowadzimy szanując każdy głos i opinię - także najmłodszych – powiedziała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM.

Polska Miedź z dużym zaangażowaniem prowadzi procesy i projekty z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Bycie dobrym sąsiadem to dla KGHM m.in. odpowiedzialność za mieszkańców regionów, w których działa.

W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Prezes Marcin Chludziński składa wszystkim Mieszkańcom Zagłębia Miedziowego życzenia spokojnych Świąt Wielkanocnych.

- Nadchodzi czas Świąt Wielkiej Nocy, Świąt Zmartwychwstania. To Święta wiary, nadziei i miłości, ale też przechodzenia od śmierci do życia. W imieniu zarządu, chciałbym Państwu życzyć tej wiary, nadziei i miłości, płynącej właśnie z tego wyjątkowego czasu. Wiary, że jest coś poza naszymi codziennymi krzątaninami, naszymi codziennymi sprawami. Wiary w to, że może być lepiej, czyli nadziei na lepsze jutro, na dobre życie, spełnienie Waszych marzeń. Miłości w Państwa rodzinach i w codziennych relacjach w ludźmi, bo im więcej wiary, nadziei i miłości, tym nasze życie będzie lepsze.