Dworek Arkadia – idealne miejsca do organizacji wesel, konferencji oraz imprez okolicznościowych!

Wybór sali weselnej

To naprawdę duże wyzwanie i zdaje sobie sprawę z tego każdy, kto takiej sali poszukiwał. Najlepsze z nich zarezerwowane są nawet kilka lat do przodu, dodatkowo sama sala musi spełniać ogrom wymagań, które stawiają przed nią Państwo Młodzi oraz sam fakt, że organizować będziemy w niej wesele – tak znaczy element w końcu jednego z najważniejszych dni w naszym życiu.

Zanim zaczniemy poszukiwać odpowiedniej sali lub lokalu – najważniejsze jest to, aby określi liczbę gości, którą planujemy zaprosić. To podstawowe wymaganie, na podstawie którego sortujemy oferty licznych sal weselnych, oczywiście zaraz obok lokalizacji, która powinna w tym przypadku znajdować się odpowiednio blisko kościoła, w którym planujemy ceremonię ślubną. Łączna powierzchnia Dworku Arkadia wynosi aż 2500 m2 – przekłada się to nawet na aż 550 miejsc siedzących (na dwóch salach łącznie – Sali Balowej i Sali Kryształowej). Dla gości dostępnych jest też aż 200 miejsc parkingowych oraz 30 miejsc noclegowych, zarówno dla Młodej Pary, jak i tych z gości, którzy oczekują noclegów lub po prostu mogliby mieć problem z nocnym powrotem z wesela. Dzięki takim warunkom Dworek Arkadia bez problemu sprosta organizacji nawet wesel na naprawdę dużą skalę, gdzie Państwo Młodzi planują zaprosić setki gości. Oczywiście jest on również otwarty na organizację mniejszych, nawet kameralnych uroczystości. Więcej o ofercie weselnej można dowiedzieć się pod adresem http://dworekarkadia.pl/wesela.html, do czego już teraz gorąco zachęcamy.

Odpowiedni catering

Czy to w przypadku wspomnianego wcześniej wesela, czy również podczas innych wydarzeń, niezbędny jest odpowiedni catering, który spełni oczekiwania nasze oraz naszych gości. Dworek Arkadia oferuje takie usługi nie tylko podczas wydarzeń organizowanych na jego terenie, jednak oferują oni również obsługę cateringową w Lublinie i jego okolicach.

W przypadku takich usługo konieczne jest m.in. dostosowanie się do wymagań swoich klientów. Obecnie bardzo powszechne są specjalne diety. Wiele osób jest weganami, wegetarianami, nie trawią one czasem laktozy czy mają problemy z glutenem, co oczywiście ma olbrzymi wpływ na potrawy, które mogą spożywać. Takie osoby muszą dostać specjalne posiłki i kluczowe jest to, aby firma cateringowa je oferowała. Oczywiście nie ma z tym problemów w przypadku usług oferowanych w Dworku Arkadia. Dodatkowo, oferuje on zarówno tradycyjną kuchnię staropolską, jak i również kuchnię międzynarodową. Szefowie kuchni i kucharze to osoby z wręcz ogromnym doświadczeniem zawodowym, sprostają więc nawet najbardziej wymagającym gościom.

W przypadku wyboru jakiejkolwiek firmy cateringowej, nawet na małe wydarzenie, zachęcamy zawsze do sprawdzenia ich dań przed dokonaniem ostatecznej decyzji. Pamiętajmy również o tym, że danie muszą nie tylko znakomicie smakować, ale również podobnie wyglądać – warto więc sprawdzić galerię zdjęć na stronie internetowej danej firmy, aby przekonać się, czy i w tym przypadku nie będziemy mieli zastrzeżeń do tego, co dana firma ma nam do zaoferowania. Więcej o ofercie cateringowej Dworku Arkadia można dowiedzieć się pod adresem http://dworekarkadia.pl/wesela.html.

Organizacja szkoleń i konferencji

Podczas tego typu wydarzeń kluczowa jest nie tylko ilość miejsca czy znakomity catering – o nich już wspominaliśmy. Ważne jest również znakomite zaplecze techniczne. Odpowiednie projektory, flipcharty oraz inne akcesoria i sprzęty elektroniczne używane m.in. podczas wystąpień czy prowadzeniu konferencji – na pewno będą to rozwiązania niezbędne. Oczywiście są one oferowane przed Dworek Arkadia. W tym przypadku warto też wspomnieć o znakomity dojeździe – dotarcie do Piotrowic z Lublina jest naprawdę proste i nie sprawi zaproszonym osobom jakichkolwiek problemów. Wspomniany już wcześniej parking też na pewno jest tutaj niezwykle oczekiwany.

Organizatorzy mogą oczywiście liczyć na wsparcie techniczne ze strony Dworku – dzięki temu będą oni pewni, że wszystkie urządzenia będą działały doskonale. Dodatkowo goście mogą liczyć na klimatyzację, która jest niezbędna podczas takich wydarzeń. Więcej o ofercie szkoleniowo-konferencyjnej można dowiedzieć się tutaj – http://dworekarkadia.pl/konferencje.html.

Inne imprezy okolicznościowe

Pomimo ogromu miejsca dostępnego dla gości Dworku Arkadia, są tutaj organizowane również mniejsze i bardziej kameralne wydarzenia, takie jak chrzciny czy komunie. Również o nich można dowiedzieć się więcej pod adresem http://dworekarkadia.pl/komunie-chrzciny.html.

Sam Dworek jest idealnym miejsce na organizację wszelakich eventów również ze względu na znakomitą kadrę managerską, doświadczonych pracowników, atrakcyjne ceny czy wspaniałą okolicę, w której się znajduję. Tuż obok znajduje się cudowny park, który często z wielką chęcią odwiedzany jest przez gości Dworku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową oferta Dworku, jednocześnie warto sprawdzić również galerię zdjęć dostępną na ich stronie internetowej – można przekonać się, że jest to miejsce piękne i wybitnie klimatyczne, które również pod tym względem spełni wymagania nawet najbardziej wymagających zarówno klientów, jak i również gości konkretnych wydarzeń.